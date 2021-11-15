Щурячий король: що це таке і чому він усім такий цікавий

Що таке щурячий король: рідкісний феномен, лиходій з мультфільму чи популярний стример?

Ось уже тиждень користувачі мережі "штурмують" пошуковик із запитами про щурячого короля. Багатьох цікавить, що це таке і як він виглядає. Чому виник такий попит на цю тему, читайте далі.

Що таке щурячий король?

Якщо взяти наукову тематику і заглянути у Вікіпедію, то щурячий король — це досить рідкісне явище, коли кілька мишок, що живуть в одній норі, заплутуються або зростаються хвостами, внаслідок чого не можуть розділитися.

Також, Щурячий король — це лиходій з популярного мультфільму "Черепашки Ніндзя ". Він — у минулому вчений, який експериментуючи з пацюками перетворився на чудовисько, що нагадує скелет. Він не може бачити, але може керувати пацюками телепатично.

І на цьому ще не кінець. Щуровий король — це прізвисько одного з найпопулярніших стримерів СНД по ДОТА 2.

Що саме викликало бурхливий інтерес у мережі — незрозуміло.

Як виглядає щурячий король?

Знову пройдемося по порядку.

Щурячий король у природі:

Реальний Щурячий король у Зоологічному музеї Страсбурга

Щурячий король у мультфільмі:

Щурячий король з Черепашок Ніндзя

Щурячий король — стример:

Щурячий король — стример Стрей

Щурячий король Ставрополь

Можливо, однією з причин "популярності" щурячого короля стало відео, яке опублікував мешканець Ставрополя. Під час поливу кавунів на полі він виявив цікаве явище: п’ятьох польових мишенят, пов’язаних хвостами в один вузол. Так як чоловік не знав про поняття "Щурячий король", він вважав, що це зробила мама-миша, щоб її дитинчата не загубилися.

Щурячий король: відео

Якщо ви любитель кіберспорту, а особливо ДОТА 2, то ви, напевно, знаєте такого стримера, як Стрей. Серед "своїх" його називають саме "щурячим королем". У нього є свій ютуб-канал, на якому він публікує нарізки зі стриму гри в ДОТА 2.

Увага: на відео є ненормативна лексика 18+!!!

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі з’явилася чутка, що в ефір не пустили таємничу серію мультфільму "Губка Боб", в якій розповідається про смерть одного з героїв — восьминога Сквідварда. Запит "Чому помер Сквідвард" став одним з найпопулярніших.