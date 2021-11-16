С днем рукоделия! Поздравления и открытки с праздником

Неофициальный праздник был учрежден для популяризации рукоделия во всем мире.

Сегодня во всем мире отмечается праздник всех умелиц и мастериц — День рукоделия. Этот неофициальный праздник принято отмечать 16 ноября, поскольку именно в этот день организация ЮНЕСКО отнесла рукоделие к культурному наследию человечества.

К понятию "рукоделие" можно отнести массу полезных занятий: это и вышивка, и макраме, вязание, вязание, декупаж, бисероплетение, роспись, шитье и еще множество других занятий. Рукоделие ценно тем, что не только дарит нам приятный результат в виде красивых вещей и украшений, но и полезно для самой мастерицы, поскольку успокаивает нервную систему и развивает мелкую моторику.

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Именно польза и ценность рукоделия стали причинами, по которым был учрежден этот праздник. Увлечение рукоделием сегодня становится все более популярным и престижным, и сегодня в магазинах уже можно найти множество аксессуаров и приспособлений для любого его ответвления. Всевозможные виды бисера, спиц, пайеток и различной фурнитуры можно найти на любой вкус и в огромном количестве в специализированных магазинах, что делает занятия рукоделием простым и приятным.

"Телеграф" собрал для вас красивые поздравительные открытки с Днем рукоделия, для того чтобы вы могли поздравить мастериц с их праздником.

Поздравления и открытки с Днем рукоделия

Ранее "Телеграф" публиковал яркие открытки и поздравления с добрым утром для прекрасного начала дня.