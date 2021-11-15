С добрым утром понедельника! Прикольные открытки с пожеланием
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"Понедельник — день тяжелый", — это знает каждый
Если даже после чашки ароматного кофе хорошее настроение так и не наступило, пора находить действенные способы для приведения организма в "рабочее" состояние, особенно в понедельник, когда совсем не хочется трудиться. В такой ситуации помогут прикольные картинки с добрым утром, которые станут источником позитива на целый день.
"Телеграф" сделал подборку самых прикольных открыток и картинок с добрым утром и хорошего дня в понедельник.
Прикольные открытки с добрым утром понедельника
Ранее "Телеграф" сделал подборку красивых открыток и картинок с пожеланиями доброго утра в понедельник.
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