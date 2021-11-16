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З днем рукоділля! Привітання та листівки зі святом

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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В’язання — один із найпопулярніших видів рукоділля
В’язання — один із найпопулярніших видів рукоділля

Неофіційне свято було засноване для популяризації рукоділля у всьому світі.

Сьогодні у всьому світі відзначається свято всіх умілиць та майстринь — День рукоділля. Це неофіційне свято заведено відзначати 16 листопада, оскільки саме цього дня організація ЮНЕСКО віднесла рукоділля до культурної спадщини людства.

До поняття "рукоділля" можна віднести масу корисних занять: це і вишивка, і макраме, в’язання, в’язання, декупаж, бісероплетіння, розпис, шиття та ще багато інших занять. Рукоділля цінне тим, що не лише дарує нам приємний результат у вигляді гарних речей та прикрас, а й корисне для самої майстрині, оскільки заспокоює нервову систему та розвиває дрібну моторику.

Саме користь та цінність рукоділля стали причинами, з яких було започатковано це свято. Захоплення рукоділлям сьогодні стає все більш популярним і престижним, і сьогодні в магазинах вже можна знайти безліч аксесуарів та пристроїв для будь-якого відгалуження. Різні види бісеру, спиць, паєток та різної фурнітури можна знайти на будь-який смак і у величезній кількості у спеціалізованих магазинах, що робить заняття рукоділлям простим та приємним.

"Телеграф" зібрав для вас красиві привітальні листівки з Днем рукоділля, щоб ви могли привітати майстринь з їхнім святом.

Привітання та листівки з Днем рукоділля
Привітання та листівки з Днем рукоділля

Раніше "Телеграф" публікував яскраві листівки та привітання з доброго ранку для прекрасного початку дня.

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