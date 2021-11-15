З добрим ранком понеділка! Прикольні листівки з побажанням
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"Понеділок — день важкий", — це знає кожен
Якщо навіть після чашки ароматної кави гарний настрій так і не настав, треба знаходити дієві способи для приведення організму в "робочий" стан, особливо в понеділок, коли зовсім не хочеться працювати. У такій ситуації допоможуть прикольні картинки з добрим ранком, які стануть джерелом позитиву на цілий день.
"Телеграф" зробив добірку найприкольніших листівок і картинок доброго ранку і хорошого дня в понеділок.
Прикольні листівки з добрим ранком
Раніше "Телеграф" зробив добірку гарних листівок і картинок із побажаннями доброго ранку в понеділок.
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