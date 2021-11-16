Не для сковородок: для чего на самом деле нужен ящик под духовкой

Вы тоже храните в этом ящике сковородки и кастрюли?

В современных духовых шкафах уже в принципе и нет такого отделения, но все же в большинстве газовых плит, под духовкой есть "таинственный" открывающийся или выдвижной ящик. Наверняка вы с детства привыкли, что там лежат различные сковородки и кастрюли. Однако этот ящик был придуман вовсе не для этого. "Телеграф" разобрался, для чего он на самом деле нужен.

Для чего нужен ящик под духовкой в плите

Несмотря на то, что он идеально подходит для хранения кухонной утвари, придуман он был далеко не для этого. Мало кто знает, еще меньше, кто использует его так, но этот ящик нужен для того, чтобы поддерживать температуру приготовленной пищи.

Тепло, которое исходит от духовки, помогает приготовленным блюдам оставаться теплыми до подачи на стол. Однако с "приходом" микроволновок об этом ящике все позабыли.

Блюда, находящиеся в нем, остаются свежими и равномерно прогреваются, поддерживая теплую температуру

Что можно и нельзя хранить в ящике под духовкой

Нежелательно класть в поддон духовки легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т. д.).

Если вы все же решили использовать ящик для хранения посуды, то помните о том, что класть посуду туда можно только ту, которая не боится длительного воздействия высоких температур.

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