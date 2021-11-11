Зачем нужен бантик на женских трусах: ответ вас удивит

Бантик на женском белье служит не только в качестве эстетики

Все представительницы прекрасного пола, как и наверняка мужского, знают, что большинство женских трусиков имеют спереди аккуратный маленький бантик, который практически всегда имеет такой же цвет, как и ткань трусов. Предполагалось, что такой элемент белья нужен только для красоты, но, как оказалось, версий о происхождении бантика является несколько.

Этот вопрос недавно подняли на платформе Reddit.

Как отмечает пользователь под ником Atenea-del-Sol, бантик на женских трусах является не только милым и женственным украшением. Он позволяет легко определить, какая сторона лицевая, когда вы одеваетесь в темноте, а также, чтобы не надеть их наизнанку.

Также пользователь предполагает, что ранее в обиходе резинки не использовались, и чтобы зафиксировать одежду использовали ленты, которые, по практическим соображениям, завязывались спереди бантом.

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