Навіщо потрібен бантик на жіночих трусах: відповідь вас здивує

Бантик на жіночій білизні служить не тільки для естетики

Всі представниці прекрасної статі, як і, напевно, чоловічої, знають, що більшість жіночих трусиків мають спереду акуратний маленький бантик, який практично завжди має такий же колір, як і тканина трусів. Передбачалося, що такий елемент білизни потрібен лише для краси, але, як виявилося, версій про походження бантика є декілька.

Це питання нещодавно порушили на платформі Reddit.

Як зазначає користувач під ніком Atenea-del-Sol, бантик на жіночих трусах є не тільки милою і жіночою прикрасою. Він дозволяє легко визначити, яка сторона лицьова, коли ви одягаєтеся в темряві, а також, щоб не надіти їх навиворіт.

Також користувач припускає, що раніше в побуті резинки не використовувалися, і щоб зафіксувати одяг використовували стрічки, які з практичних міркувань, зав’язувалися спереду бантом.

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