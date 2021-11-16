Не для сковорідок: для чого насправді потрібен ящик під духовкою

Ви теж зберігаєте в цій скриньці сковорідки та каструлі?

У сучасних духових шафах вже в принципі й немає такого відділення, але все ж таки в більшості газових плит, під духовкою є "таємничий" висувний ящик, що відкривається. Напевно, ви з дитинства звикли, що там лежать різні сковорідки та каструлі. Однак ця скринька була придумана зовсім не для цього. "Телеграф" розібрався, навіщо він насправді потрібний.

Для чого потрібна скринька під духовкою в плиті

Попри те, що він ідеально підходить для зберігання кухонного начиння, придуманий він був далеко не для цього. Мало хто знає, ще менше, хто використовує його так, але це відділення потрібне для того, щоб підтримувати температуру приготовленої їжі.

Тепло, яке походить від духовки, допомагає стравам залишатися теплими до подачі на стіл. Проте з "приходом" мікрохвильових печей про цей ящик всі забули.

Страви, що знаходяться в ньому, залишаються свіжими та рівномірно прогріваються, підтримуючи теплу температуру

Що можна і не можна зберігати в ящику під духовкою

Небажано класти в піддон духовки легкозаймисті предмети (ганчірки, папір тощо).

Якщо ви все ж таки вирішили використовувати ящик для зберігання посуду, то пам’ятайте про те, що класти посуд туди можна тільки той, який не боїться тривалого впливу високих температур.

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