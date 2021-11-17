Укр

"Не*уй шастать": российской тик-ток блогерше запретили въезд в Украину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Московской блогерке выписали штраф за незаконное посещение Крыма Новость обновлена 17 ноября 2021, 18:59
Московской блогерке выписали штраф за незаконное посещение Крыма

Девушка нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины. 

В среду, 17 ноября, в международный аэропорт "Киев" (Жуляны) прилетела 22-летняя Tik-Tok блогерша из Москвы, которая совершала перелет из Варшавы. Во время проведения дополнительных контрольных мероприятий, украинские пограничники выяснили, что гражданка РФ ранее нарушила украинское законодательство. 

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. 

Было установлено, что москвичка летом 2021 года незаконно посетила территорию временно оккупированного Крыма, на который попала через незаконно построенный Керченский мост.

За нарушение законодательства Украины в отношении россиянки был составлен админпротокол. Помимо этого девушке запретили въезд в Украину на 3 года выписали штраф. Если подобная ситуация повторится, девушке грозит увеличение срока запрета до 10 лет.

 

В комментариях под видео с допросом девушки, пользователи сети похвалили украинских пограничников и отметили, что нечего всяким россиянам шастать в Украине. 

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в Украине сняли с проката фильм "Ржевский против Наполеона", одну з главных ролей в котором сыграл Владимир Зеленский.

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#Запрет #Блогер
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