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"Не*уй шастати": російській тік-ток блогерці заборонили в’їзд в Україну

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Московській блогерці виписали штраф за незаконне відвідування Криму Новина оновлена 17 листопада 2021, 18:59
Московській блогерці виписали штраф за незаконне відвідування Криму

Дівчина порушила порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України.

У середу, 17 листопада, до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) прилетіла 22-річна Tik-Tok блогерка з Москви, яка здійснювала переліт із Варшави. Під час проведення додаткових контрольних заходів українські прикордонники з’ясували, що громадянка РФ раніше порушила українське законодавство.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Було встановлено, що москвичка влітку 2021 незаконно відвідала територію тимчасово окупованого Криму, на який потрапила через незаконно побудований Керченський міст.

За порушення законодавства України щодо росіянки було складено адмінпротокол. Крім цього, дівчині заборонили в’їзд в Україну на 3 роки виписали штраф. Якщо ця ситуація повториться, дівчині загрожує збільшення терміну заборони до 10 років.

 

У коментарях під відео з допитом дівчини, користувачі мережі похвалили українських прикордонників і зазначили, що нема чого всяким росіянам шастати в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зняли з прокату фільм "Ржевський проти Наполеона", одну з головних ролей у якому відіграв Володимир Зеленський.

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#Заборона #Блогер
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