"Они от этого умирают в муках": чем нельзя кормить кошек

Активисты предупредили об опасности кормления бездомных животных пищевыми отходами.

Волонтеры обратились к украинцам, которые подкармливают бездомных животных, с просьбой не давать им опасную еду. Особое внимание они акцентируют на рационе котов.

"Крик души" был размещен на странице благотворительной организации "Остров спасения животных Украины" в Фейсбук.

"Не давайте хвостам отбросы рыбы, куриные шеи (тщательно не перемолотые), селёдку, твёрдые хрящи и прочий шлак. Не нужно кости от съеденной вами курицы или хребет селёдки выносить во двор словно вы заботливая мамочка", — сказано в сообщении.

Там отмечают, что у кошек другое строение зубов, нежели у человека, а потому они не могут пережевать подобную "пищу", что чревато тяжелыми последствиями для животного вплоть до его гибели.

В частности, острые кости и их осколки могут:

порезать гортань;

привести к кровотечениям в пищеводе;

может проколоть кишечник и вызвать в нем сепсис и воспалительный процесс.

Активисты призывают любителей кормить бездомных котов для начала найти информацию о том, чем нельзя их кормить, а уже затем давать им еду.

Там рекомендуют подобные пищевые отходы сразу выбрасывать на помойку, а не губить жизни животных.

Как сообщалось ранее, в Черновцах бешеная белка напала на двух человек. Из-за этого часть улиц города отправили на карантин, до выяснения всех обстоятельств происшествия и поиска других зараженных животных.