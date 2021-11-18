"Они от этого умирают в муках": чем нельзя кормить кошек
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Активисты предупредили об опасности кормления бездомных животных пищевыми отходами.
Волонтеры обратились к украинцам, которые подкармливают бездомных животных, с просьбой не давать им опасную еду. Особое внимание они акцентируют на рационе котов.
"Крик души" был размещен на странице благотворительной организации "Остров спасения животных Украины" в Фейсбук.
"Не давайте хвостам отбросы рыбы, куриные шеи (тщательно не перемолотые), селёдку, твёрдые хрящи и прочий шлак. Не нужно кости от съеденной вами курицы или хребет селёдки выносить во двор словно вы заботливая мамочка", — сказано в сообщении.
Там отмечают, что у кошек другое строение зубов, нежели у человека, а потому они не могут пережевать подобную "пищу", что чревато тяжелыми последствиями для животного вплоть до его гибели.
В частности, острые кости и их осколки могут:
- порезать гортань;
- привести к кровотечениям в пищеводе;
- может проколоть кишечник и вызвать в нем сепсис и воспалительный процесс.
Активисты призывают любителей кормить бездомных котов для начала найти информацию о том, чем нельзя их кормить, а уже затем давать им еду.
Там рекомендуют подобные пищевые отходы сразу выбрасывать на помойку, а не губить жизни животных.
Как сообщалось ранее, в Черновцах бешеная белка напала на двух человек. Из-за этого часть улиц города отправили на карантин, до выяснения всех обстоятельств происшествия и поиска других зараженных животных.
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