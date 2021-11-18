"Вони від цього вмирають у муках": чим не можна годувати кішок

Активісти попередили про небезпеку годівлі бездомних тварин харчовими відходами.

Волонтери звернулися до українців, які підгодовують бездомних тварин, із проханням не давати їм небезпечну їжу. Особливу увагу вони акцентують на раціоні котів.

"Крик душі" було розміщено на сторінці благодійної організації "Острів порятунку тварин України" у Фейсбуку.

"Не давайте хвостам рештки риби, курячі шиї (ретельно не перемелені), оселедець, тверді хрящі та інший шлак. Не потрібно кістки від з’їденої вами курки або хребет оселедця виносити у двір ніби ви дбайлива матуся", — сказано в матусі".

Там відзначають, що у кішок інша будова зубів, ніж у людини, а тому вони не можуть пережувати подібну "їжу", що може призвести до важких наслідків для тварини аж до її загибелі.

Зокрема, гострі кістки та їх уламки можуть:

порізати горло;

призвести до кровотеч у стравоході;

може проколоти кишківник і викликати в ньому сепсис та запальний процес.

Активісти закликають любителів годувати бездомних котів для початку знайти інформацію про те, чим не можна їх годувати, а вже потім давати їм їжу.

Там рекомендують подібні харчові відходи відразу викидати на смітник, а не губити життя тварин.

Як повідомлялося раніше, у Чернівцях шалена білка напала на двох людей. Через це частину вулиць міста відправили на карантин до з’ясування всіх обставин події та пошуку інших заражених тварин.