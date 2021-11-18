Звезда "Ночного дозора" и "Левиафана" умер в 58 лет

Умер российский актер Игорь Савочкин

Известный российский актер Игорь Савочкин скончался в Москве. Ему было 58 лет.

Об этом блогер Алеся Казанцева сообщила на своей странице в Facebook.

Ранее ряд СМИ писали, что на этой неделе актера госпитализировали с жалобами на острую боль в спине.

По сообщениям Telegram-канала Mash, у Савочкина были проблемы с печенью. Отмечается, что у актера произошла печеночная декомпрессия. Кроме того, Савочкин боролся с онкологией.

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