Зірка "Нічного дозору" та "Левіафана" помер у 58 років

Помер російський актор Ігор Савочкін

Відомий російський актор Ігор Савочкін помер у Москві. Йому було 58 років.

Про це блогерка Алеся Казанцева повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Раніше низка ЗМІ писала, що цього тижня актора госпіталізували зі скаргами на гострий біль у спині.

За повідомленнями Telegram-каналу Mash, Савочкін мав проблеми з печінкою. Зазначається, що в актора відбулася печінкова декомпресія. Окрім того, актор боровся з онкологією.

Ігор Савочкін народився у селі Березівка, Саратівська область. Багато років він грав у кіно та прославився незвичайною зовнішністю. Знали його і по роботі на телебаченні. Відомий ролями в "Нічному дозорі", "Адміралі", "Левіафані", "Жерсті" та інших російських фільмах.

Фото @igor_savochkin63 — Інстаграм Ігоря Савочкіна

Фото @igor_savochkin63 — Інстаграм Ігоря Савочкіна

Нагадаємо, що у четвер, 18 листопада, стало відомо про смерть американського репера Young Dolph. Знаменитість, якому було 36 років, підстрелили, коли він купував печиво.