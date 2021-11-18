Зірка "Нічного дозору" та "Левіафана" помер у 58 років
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Помер російський актор Ігор Савочкін
Відомий російський актор Ігор Савочкін помер у Москві. Йому було 58 років.
Про це блогерка Алеся Казанцева повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Раніше низка ЗМІ писала, що цього тижня актора госпіталізували зі скаргами на гострий біль у спині.
За повідомленнями Telegram-каналу Mash, Савочкін мав проблеми з печінкою. Зазначається, що в актора відбулася печінкова декомпресія. Окрім того, актор боровся з онкологією.
Ігор Савочкін народився у селі Березівка, Саратівська область. Багато років він грав у кіно та прославився незвичайною зовнішністю. Знали його і по роботі на телебаченні. Відомий ролями в "Нічному дозорі", "Адміралі", "Левіафані", "Жерсті" та інших російських фільмах.
Нагадаємо, що у четвер, 18 листопада, стало відомо про смерть американського репера Young Dolph. Знаменитість, якому було 36 років, підстрелили, коли він купував печиво.
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