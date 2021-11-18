У США застрелили відомого репера Young Dolph

Інформації про підозрюваних убивць поки немає

У середу, 17 листопада, поліція Мемфіса, штат Теннесі, повідомила про загибель 36-річного репера Адольфа Роберта Торнтона-молодшого, який виступав під сценічним псевдонімом Young Dolph.

Чоловік був убитий в результаті стрілянини в магазині Makeda’s Homemade Cookies, коли купував печиво, пише CNN. До приміщення під’їхала машина, всередині якої сиділи вбивці.

У поліції кажуть, що наразі інформації про підозрюваних немає. За словами начальниці поліції Сереліни Девіс, ще зарано говорити про мотиви вбивства. Поки розслідування триває, мешканців Мемфісу закликають зберігати спокій.

Уродженець Чикаго, який виріс у Мемфісі, народився 27 липня 1985 року. За свою кар’єру Young Dolph випустив сім альбомів, включаючи "King of Memphis" у 2016 році. Його п’ятий студійний альбом "Rich Slave" минулого року піднявся на 5-й рядок у чарті Billboard-200.

У 2017 році репер мало не загинув внаслідок перестрілки у Голлівуді. Він провів кілька тижнів у лікарні після одержання трьох вогнепальних поранень. У чоловіка залишилося двоє дітей.

Репер Young Dolph помер внаслідок вогнепального поранення

Нагадаємо, що у червні 2021 року помер 20-річний американський репер Lil Loaded. Хлопцю пророкували яскраву та багатообіцяючу музичну кар’єру.

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