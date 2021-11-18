В США застрелили известного рэпера Young Dolph

Информации о подозреваемых убийцах пока нет

В среду, 17 ноября, полиция Мемфиса, штат Теннеси, сообщила о гибели 36-летнего рэпера Адольфа Роберта Торнтона-младшего, который выступал под сценическим псевдонимом Young Dolph.

Мужчина был убит в результате стрельбы в магазине Makedaʼs Homemade Cookies, когда покупал печенье, пишет CNN. К помещению подъехала машина, внутри которой и сидели убийцы.

В полиции говорят, что в настоящее время информации о подозреваемых нет. По словам начальницы полиции Серелины Дэвис, еще слишком рано говорить о мотивах убийства. Пока расследование продолжается, жителей Мемфиса призывают сохранять спокойствие.

Уроженец Чикаго, выросший в Мемфисе, родился в 27 июля 1985 года. За свою карьеру Young Dolph выпустил семь альбомов, включая "King of Memphis" в 2016 году. Его пятый студийный альбом "Rich Slave" прошлого года поднялся на 5-ю строчку в чарте Billboard-200.

В 2017 году рэпер чуть не погиб в результате перестрелки в Голливуде. Он провел несколько недель в больнице после получения трех огнестрельных ранений. У мужчины осталось двое детей.

Рэпер Young Dolph скончался в результате огнестрельного ранения

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