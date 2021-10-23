Умер шансонье, которого называли крестником Розенбаума

Максима Куста не стало в возрасте 44 лет

В пятницу, 22 октября, ушел из жизни российский шансонье, поэт-песенник Максим Куст. Музыкант умер на 45 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщает "Дятьковский вестник". Известно, что несколько недель назад артист заразился COVID-19, но не смог победить инфекцию. В это время шансонье находился в коронавирусном госпитале в Фокино Брянской области (Россия).

Куст родился в поселке Шибенец. В 22 года Куст попал в страшную аварию и после этого был прикован к инвалидному креслу. Попав в тюрьму за организацию группировки по сбыту наркотиков, артист успел выпустит несколько музыкальных альбомов. Вышел на свободу в 2016 году условно-досрочно. Встретился с музыкантом Александром Розенбаумом, который помог с творчеством. После этого Куст стал называть себя его "крестником". Последние годы шансонье жил в г. Фокино.

Исполнитель называл Александра Розенбаума "крестным отцом"

Его творчество было хорошо знакомо многим российским меломанам.

Под его последними постами в Инстаграме коллеги и поклонники артиста скорбят.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в возрасте 73 лет ушел из жизни российский актер и каскадер Виктор Евграфов.