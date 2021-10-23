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Помер шансоньє, якого називали хрещеником Розенбаума

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Причиною смерті музиканта став коронавірус Новина оновлена 23 жовтня 2021, 09:47
Причиною смерті музиканта став коронавірус

Максима Куст не стало у віці 44 років

У п’ятницю, 22 жовтня, пішов з життя російський шансоньє, поет-пісняр Максим Куст. Музикант помер на 45 році життя від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомляє "Дятьковський вісник". Відомо, що кілька тижнів тому артист заразився COVID-19, але не зміг перемогти інфекцію. В цей час шансоньє знаходився в коронавірусному госпіталі в Фокино Брянської області (Росія).

Куст народився в селищі Шибенець. У 22 роки Куст потрапив у страшну аварію і після цього був прикутий до інвалідного крісла. Потрапивши у в’язницю за організацію угруповання зі збуту наркотиків, артист встиг випустить кілька музичних альбомів. Вийшов на свободу в 2016 році умовно-достроково. Зустрівся з музикантом Олександром Розенбаумом, який допоміг з творчістю. Після цього Куст став називати себе його "хрещеником". Останні роки шансоньє жив в м. Фокіно.

Виконавець називав Олександра Розенбаума "хрещеним батьком"
Виконавець називав Олександра Розенбаума "хрещеним батьком"

Його творчість була добре знайома багатьом російським меломанам.

Під його останніми постами в Інстаграмі колеги і шанувальники артиста сумують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у віці 73 років пішов з життя російський актор і каскадер Віктор Євграфов.

Теги:
#Смерті #Альманах 2021 #Максим Куст
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