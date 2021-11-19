Британский Шелдон Купер: в сети нашли "главного фаната поездов"

21-летний британец покорил "ТикТок" любовью к поездам

В Великобритании 21-летний студент-инженер из Ноттингемского университета Фрэнсис Буржуа прославился в сети благодаря своему необычному хобби. Парень изучает поезда и ищет самые уникальные в мире, результатом чего делится с миллионом фолловеров в "ТикТоке".

Судя по его аккаунту, активную деятельность Фрэнсис начал во время локдауна: парень показал миру как уникальные поезда, так и свою реакцию на них, используя камеру, прикрепленную ко лбу.

В вирусных роликах, которые собрали по 10 млн просмотров, — встреча машиниста, который проезжал на грузовом поезде и посигналил парню 73 раза, уникальные локомотивы и заразительный смех блогера, который обожают в сети. Засветился с Фрэнсисом Буржуа и легенда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри, которому Буржуа подарил железнодорожный свисток.

В сети парень слывет главным фанатом поездов и британским Шелдоном Купером — герой популярного американского телесериала "Теория Большого взрыва" и его спин-оффа "Детство Шелдона", который занимается теоретической физикой и обожает поезда.

Напомним, в соцсети ТикТок появилась новая звезда. Пользователей сети покорило видео, как котик сидит с грустным выражением мордашки возле пиццы.