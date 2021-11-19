Укр

Британский Шелдон Купер: в сети нашли "главного фаната поездов"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Студент стал популярным в сети и обзавелся миллионной аудиторией
Студент стал популярным в сети и обзавелся миллионной аудиторией

21-летний британец покорил "ТикТок" любовью к поездам

В Великобритании 21-летний студент-инженер из Ноттингемского университета Фрэнсис Буржуа прославился в сети благодаря своему необычному хобби. Парень изучает поезда и ищет самые уникальные в мире, результатом чего делится с миллионом фолловеров в "ТикТоке".

Судя по его аккаунту, активную деятельность Фрэнсис начал во время локдауна: парень показал миру как уникальные поезда, так и свою реакцию на них, используя камеру, прикрепленную ко лбу. 

В вирусных роликах, которые собрали по 10 млн просмотров, — встреча машиниста, который проезжал на грузовом поезде и посигналил парню 73 раза, уникальные локомотивы и заразительный смех блогера, который обожают в сети. Засветился с Фрэнсисом Буржуа и легенда лондонского "Арсенала" Тьерри Анри, которому Буржуа подарил железнодорожный свисток.

В сети парень слывет главным фанатом поездов и британским Шелдоном Купером — герой популярного американского телесериала "Теория Большого взрыва" и его спин-оффа "Детство Шелдона", который занимается теоретической физикой и обожает поезда.

Напомним, в соцсети ТикТок появилась новая звезда. Пользователей сети покорило видео, как котик сидит с грустным выражением мордашки возле пиццы.

Теги:
#Великобритания #Поезда #Шелдон #ТикТок
Полиция работает на месте покушения на Иракли Маланию
Общество
Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Полиция работает на месте покушения на Иракли Маланию
Криминальный шлейф стрельбы в Киеве: причем тут Зеленский, Саакашвили и бывший игрок “Динамо”
Дата публикации
Категория
От задымления пострадал сектор "Слуги народа"
У "слуги народа" в Раде загорелся пульт для голосования (эксклюзивные видео)
Дата публикации
Категория
Жителям Киева в среднем придется копить на квартиру почти 9 лет
Недоступные метры: сколько лет придется копить на квартиру в Киеве и в регионах (инфографика)
Дата публикации
Категория
Роман Лещенко не знал о вероятной угрозе своей жизни
“Если вы его "крякнете", я не против": на министра Лещенко планировалось покушение
Дата публикации
Категория
Известный блогер и публицист активно поддерживает Банковую
Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком (видео)