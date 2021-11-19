Рус

Британський Шелдон Купер: у мережі знайшли "головного фаната поїздів"

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
11
Студент став популярним у мережі та обзавівся мільйонною аудиторією
Студент став популярним у мережі та обзавівся мільйонною аудиторією

21-річний британець підкорив "ТікТок" любов’ю до поїздів

У Великій Британії 21-річний студент-інженер з Ноттінгемського університету Френсіс Буржуа прославився в мережі завдяки своєму незвичайному хобі. Хлопець вивчає потяги та шукає найунікальніші у світі, результатом чого ділиться з мільйоном фоловерів у "ТікТоку".

Судячи з його облікового запису, активну діяльність Френсіс розпочав під час локдауну: хлопець показав світу як унікальні потяги, так і свою реакцію на них, використовуючи камеру, прикріплену до чола.

У вірусних роликах, які зібрали по 10 млн переглядів, — зустріч машиніста, який проїжджав вантажним потягом і посигналив хлопцеві 73 рази, унікальні локомотиви та заразливий сміх блогера, який обожнюють у мережі. Засвітився з Френсісом Буржуа й легенда лондонського "Арсеналу" Тьєррі Анрі, якому Буржуа подарував залізничний свисток.

У мережі хлопець має славу головного фаната поїздів і британського Шелдона Купера — героя популярного американського телесеріалу "Теорія Великого вибуху" та його спін-офа "Дитинство Шелдона", який займається теоретичною фізикою і обожнює поїзди.

Нагадаємо, у соцмережі ТікТок з’явилася нова зірка. Користувачів мережі підкорило відео, як котик сидить із сумним виразом мордочки біля піци.

Теги:
#Велика Британія #Потяги #Шелдон #ТікТок
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Суспільство
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поліція працює на місці замаху на Іраклі
Кримінальний шлейф стрілянини у Києві: до чого тут Зеленський, Саакашвілі та колишній гравець “Динамо”
Дата публікації
Категорія
Від задимлення постраждав сектор "Слуги народу"
У "слуги народу" в Раді спалахнув пульт для голосування (ексклюзивні відео)
Дата публікації
Категорія
Мешканцям Києва в середньому доведеться збирати на квартиру майже 9 років
Недоступні метри: скільки років доведеться збирати на квартиру в Києві та регіонах (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Роман Лещенко не знав про ймовірну загрозу для свого життя
"Якщо ви його "крякнете", я не проти": на міністра Лещенка планувався замах
Дата публікації
Категорія
Відомий блогер та публіцист активно підтримує Банкову
Сергій Лещенко: Коломойський потрапив у пастку, а Ахметов почав цькувати Зеленського з Єрмаком (відео)