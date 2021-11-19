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Как понять, что ваш брак обречен: свадебный фотограф назвала три важных признака

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Неудачный брак видно в день свадьбы Новость обновлена 19 ноября 2021, 11:49
Неудачный брак видно в день свадьбы

Поведение молодоженов в день свадьбы может многое рассказать о судьбе молодой семьи

Будущий развод можно предсказать уже в день свадьбы. Такого мнения придерживается свадебный фотограф со США Шайла Херрингтон.

Девушка озвучила три верных признака неудачного брака, которые узнала от более опытного коллеги, у себя в TikTok.

Фото без супруга

По словам фотографа, первый "звоночек" можно заметить, когда один из новоиспеченных супругов делает больше трех семейных фото без второго. Девушка отмечает, что это совсем не означает, что не нужно в одиночку фотографироваться с родителями или другими родственниками, но таких снимков не должно быть больше трех.

Минимум разговоров о женихе или невесте

Еще один признак проявляется, когда друзья жениха или невесты стараются ничего не говорить об одном из членов новой семьи. Фотограф считает, что таким образом родные и близкие избегают неудобных разговоров, так как не поддерживают выбор одного из супругов.

Развлечения с друзьями

Негативным показателем является так же то, что во время свадебной вечеринки партнеры проводят больше времени порознь, чем вместе, отдыхая со своими родственниками или друзьями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чего не будут делать в отношениях хорошие мужчины.

Теги:
#Брак #Отношения #Свадьба #Психология #Фотограф
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