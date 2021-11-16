10 вещей, которые хорошие мужчины никогда не делают в отношениях

Главное правило, по мнению специалиста, - рядом с любящим мужчиной должно быть комфотрно и спокойно

В нашем мире не существует идеальных людей, есть только те, с которыми нам более или менее комфортно общаться. Иногда люди даже обращаются к астрологам, чтобы найти своего идеального партнера. Но психологи выделяют несколько на первый взгляд элементарных правил, которых важно придерживаться, чтобы отношения в паре были максимально комфортными для партнеров.

Об этом пишет GoodMenProject.

Психолог Михаил Лабковский в программе известной ведущей Маши Ефросининой на ее YouTube-канале рассказал, что отношения строятся на многих аспектах. Он отмечает, что очень важно, чтобы в семье была любовь, уважение и взаимопонимания, но, по его мнению, это возможно только тогда, когда у обоих партнеров здоровая психика.

Кроме того, психолог перечислил моменты, с которыми в отношениях ни в коем случае нельзя примиряться, чтобы в будущем не стать жертвой и не страдать от плохого обращения с собой.

"Проблема не в партнере, а в вас самих. Потому что, если вам не комфортно, то вы можете уйти из этих отношений", — подчеркивает Михаил Лабковский.

Психологи выделяют такие моменты, с которыми не стоит смиряться в отношениях:

1. Хороший мужчина никогда не будет придираться к вашей внешности

"Если бы только твои волосы были немного длиннее…", "если бы ты сбросила пару лишних килограмм…", "если бы ты научилась правильно пользоваться косметикой"… Многие женщины часто слышат эти фразы и начинают искать проблемы в себе. Но на самом деле, хороший мужчина никогда не станет критиковать внешность своей партнерши так, чтобы это ее унижало или заставляло плохо себя чувствовать. Если он делает это, он намеренно пытается снизить вашу самооценку, чтобы вы не чувствовали себя достаточно уверенно не могли уйти от него. Он таким образом пытается вас контролировать и это эмоциональное насилие.

2. Хороший мужчина никогда не будет вторгаться в ваше личное пространство

В здоровых отношениях нет необходимости что-либо скрывать. Сообщения, электронные письма, сообщения в facebook, что угодно. Но это не означает, что ваш партнер имеет право просматривать их, если вы случайно оставляете свой телефон или окно в браузере открытым. Люди, которые делают это, демонстрируют огромную неуверенность со своей стороны и, скорее всего, проецируют на вас свои собственные измены и проблемы. Это не следует игнорировать. При условии, что вы не сделали ничего, что могло бы вызвать у него подозрения или предать его доверие.

3. Хороший мужчина никогда не будет ставить вас в неловкое положение

Признаком уверенного в себе мужчины является то, как он помогает поддерживать амбиции других. Хороший мужчины всегда будет готов помочь и поддержать окружающих, и никогда не будет обескураживать или оскорблять их.

4. Хороший мужчина признает вашу ценность и не будет заставлять доказывать ему это

В ту минуту, когда вы почувствуете, что должны доказывать свою ценность человеку, с которым вы находитесь, вам стоит задуматься о том, что нужно уйти. Человек должен быть с вами, потому что он ценит вас такими, какие вы есть, а не то, что вы делаете или как хорошо вы им себя продаете.

5. Хороший мужчина никогда не заставит вас чувствовать себя второстепенной

Хотя отношения не должны превращаться в смысл жизни, это, безусловно, большая ее часть. Существует много женщин, которых постоянно оставляют дома одних и уходят на ночь с друзьями. Конечно, у мужчины должно быть личное пространство. Но есть разница между ведением активной общественной жизни и тем, когда женщина является второстепенной частью жизни. Если вам кажется, что вы ждете его возвращения домой намного больше времени, чем проводите с ним, пришло время отступить и еще раз взглянуть на то, как развиваются ваши отношения.

6. Хороший мужчина никогда не заставит вас чувствовать, что вы одиноки в отношениях

Отношения – это партнерство, команда. Они должны улучшать вашу жизнь, а не усложнять ее. Если вы с мужчиной, который доволен жизнью, не прилагает никаких усилий в отношениях, то пришло время переоценить происходящее. Имейте в виду, что для людей естественно временами впадать в депрессию и быть подавленными. И это не касается людей, с которыми длительное время все было хорошо, а потом наступил сложный период и человек закрылся в себе. Такое бывает с каждым. Речь идет о том, когда вы постоянно чувствуете себя одинокой, когда вам постоянно приходится решать семейные проблемы самой. В отношениях важно вместе решать все проблемы.

7. Хороший мужчина никогда не изменит вам

В мире существует множество аргументов в пользу того, что моногамия не является естественной и что люди биологически не приспособлены проводить всю жизнь с одним человеком. Независимо от научной обоснованности этого утверждения, одно остается верным: моногамия – это личный выбор, сделанный двумя людьми в отношениях. Буквально нет ничего, что связывало бы двух людей вместе в физическом плане, это просто общее решение. Хороший мужчина никогда не будет обманывать в отношениях, потому что измена означает отказ от своего слова или нарушение обещания, которое он дал тому, кого любит.

По мнению Михаила Лабковского, человек полигамный по своей природе, а брак моногамный. И причина измены, отмечает психолог, главная причина измены является страх, ведь после того, как у вас получились краткосрочные отношения не в браке, есть риск потерять семью и привычную жизнь.

8. Хороший мужчина никогда не проявит к вам неуважения

Легко, просто, элементарно – но часто упускается из виду. Хороший мужчина будет проявлять уважение ко всем, кто его окружает. Он не будет снисходителен или унижать кого-либо, независимо от уровня интеллекта или профессионального положения.

9. Хороший мужчина никогда не будет избегать важных разговоров

Не важно, речь идет в общем об умении находить общий язык со всеми членами семьи, или это касается отношений в паре, хороший мужчина понимает, что проблема не исчезнет сама по себе и ее необходимо решать. Единственное, чего можно добиться, избегая трудностей, – это отсрочить неизбежное и потенциально ухудшить ситуацию. Есть разница между выбором сражений и полным избеганием конфликтов – важно знать, когда их проводить, а когда сбрасывать.

10. Хороший мужчина никогда не будет оскорблять вас

Существует много различных видов жестокого обращения, конечно, не только физического и, конечно, не только в отношениях. Кто-то может быть эмоционально жестоким по отношению к ребенку или домашнему животному, а также к своей второй половинке. Как бы то ни было, у всех них есть одна общая черта – желание сломать другого. Хороший человек признает, что его уверенность и ценность исходят из него самого, а не из попыток поставить других ниже себя. При любых признаках любого вида насилия немедленно уходите. Лучше не станет, а вы заслуживаете большего.

Нам нужно перестать оправдываться перед теми, кто плохо с нами обращается, и начать снижать нашу терпимость к тому, что нас не устраивает. Любой уважающий себя порядочный человек будет относиться к вам с любовью и состраданием, которых вы заслуживаете.

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