Жена футболиста сборной Украины рассказала, сколько должен зарабатывать идеальный мужчина

Самой Анне Зубковой хватит и 3 тысяч евро в месяц.

Анна, жена полузащитника сборной Украины Александра Зубкова, в беседе с журналисткой Дарьей Савиной рассказала, сколько должен зарабатывать идеальный мужчина.

"Идеальная зарплата у мужчины? От 10 тысяч евро, хотя мне хватит и трех тысяч. Муж мне покупает дорогие вещи, сама я их не беру", — заявила Зубкова.

При этом жена футболиста рассказала, что изменила свое мнение относительно жены богатого человека. Ранее она считала, что быть хорошей мамой для ребенка достаточно, но сама Анна уже задумывается о том, чтобы начать искать работу и приносить прибыль в семью.

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Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины вместе с Александром Зубковым продолжает подготовку к решающему матчу отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцоговины. В четверг украинцы показали хороший футбол против Болгарии, однако не смогли обыграть соперника.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.