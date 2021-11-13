Дружина футболіста збірної України розповіла, скільки має заробляти ідеальний чоловік

Самій Ганні Зубковій вистачить і 3 тисячі євро на місяць.

Ганна, дружина півзахисника збірної України Олександра Зубкова, у розмові з журналісткою Дар’єю Савіною розповіла, скільки має заробляти ідеальний чоловік.

"Ідеальна зарплата у чоловіка? Від 10 тисяч євро, хоч мені вистачить і трьох тисяч. Чоловік мені купує дорогі речі, сама я їх не беру", — заявила Зубкова.

При цьому дружина футболіста розповіла, що змінила свою думку щодо дружини багатої людини. Раніше вона вважала, що бути гарною мамою для дитини достатньо, але сама Ганна вже замислюється над тим, щоб почати шукати роботу і приносити прибуток у сім’ю.

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Як раніше повідомляв "Телеграф", збірна України разом із Олександром Зубковим продовжує підготовку до вирішального матчу відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцоговини. У четвер українці показали добрий футбол проти Болгарії, проте не змогли обіграти суперника.

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.