10 речей, які хороші чоловіки ніколи не роблять у стосунках

Головне правило, на думку фахівця, - поряд з чоловіком, що любить, має бути комфотрно і спокійно

У нашому світі не існує ідеальних людей, є тільки ті, з якими нам більш менш комфортно спілкуватися. Іноді люди навіть звертаються до астрологів, щоб знайти свого ідеального партнера. Але психологи виділяють дещо на перший погляд елементарні правила, яких важливо дотримуватися, щоб відносини в парі були максимально комфортними для партнерів.

Про це пише GoodMenProject.

Є моменти, з якими у стосунках у жодному разі не можна примирятися, щоб у майбутньому не стати жертвою і не страждати від поганого поводження з собою.

1. Гарний чоловік ніколи не буде чіплятися до вашої зовнішності

"Якби тільки твоє волосся було трохи довшим…", "якби ти скинула пару зайвих кілограм…", "якби ти навчилася правильно користуватися косметикою"... Багато жінок часто чують ці фрази і починають шукати проблеми в собі. Але насправді, хороший чоловік ніколи не критикуватиме зовнішність своєї партнерки так, щоб це її принижувало або змушувало погано почуватися. Якщо він робить це, він навмисно намагається знизити вашу самооцінку, щоб ви не відчували себе досить впевнено не могли втекти від нього. Він таким чином намагається вас контролювати, і це емоційне насильство.

2. Гарний чоловік ніколи не вторгатиметься у ваш особистий простір

У здорових відносинах немає необхідності щось приховувати. Повідомлення, електронні листи, повідомлення у facebook, що завгодно. Але це не означає, що ваш партнер має право переглядати їх, якщо ви випадково залишаєте свій телефон або вікно у браузері відкритим. Люди, які роблять це, демонструють величезну невпевненість зі свого боку і швидше за все проектують на вас свої власні зради та проблеми. Це не слід ігнорувати. За умови, що ви не зробили нічого, що могло б викликати в нього підозри або зрадити його довіру.

3. Гарний чоловік ніколи не буде ставити вас у незручне становище

Ознакою впевненого у собі чоловіка і те, як він допомагає підтримувати амбіції інших. Хороший чоловік завжди буде готовий допомогти і підтримати оточуючих, і ніколи не буде бентежити або ображати їх.

4. Гарний чоловік визнає вашу цінність і не змушуватиме доводити йому це

У ту хвилину, коли ви відчуєте, що повинні доводити свою цінність людині, з якою ви перебуваєте, вам варто замислитися над тим, що потрібно піти. Людина має бути з вами, тому що вона цінує вас такими, якими ви є, а не те, що ви робите або як добре ви їм себе продаєте.

5. Гарний чоловік ніколи не змусить вас почуватися другорядним

Хоча відносини не повинні перетворюватися на сенс життя, це, безумовно, більша його частина. Існує багато жінок, яких постійно залишають будинки самих і йдуть на ніч із друзями. Звичайно, чоловік повинен мати особистий простір. Але є різниця між веденням активного життя і тим, коли жінка є другорядною частиною життя. Якщо вам здається, що ви чекаєте на його повернення додому набагато більше часу, ніж проводите з ним, настав час відступити і ще раз поглянути на те, як розвиваються ваші стосунки.

6. Гарний чоловік ніколи не змусить вас відчувати, що ви самотні у стосунках

Відносини – це партнерство, команда. Вони повинні покращувати ваше життя, а не ускладнювати його. Якщо ви з чоловіком, який задоволений життям, не докладає жодних зусиль у стосунках, то настав час переоцінити те, що відбувається. Майте на увазі, що для людей природно час від часу впадати в депресію і бути пригніченими. І це не стосується людей, з якими тривалий час все було добре, а потім настав складний період і людина закрилася в собі. Таке буває з кожним. Йдеться про те, коли ви постійно почуваєтеся самотньою, коли вам постійно доводиться вирішувати сімейні проблеми самій. У відносинах важливо разом вирішувати усі проблеми.

7. Гарний чоловік ніколи не змінить вам

Світ існує безліч аргументів на користь того, що моногамія не є природною і що люди біологічно не пристосовані проводити все життя з однією людиною. Незалежно від наукової обґрунтованості цього твердження одне залишається вірним: моногамія – це особистий вибір, зроблений двома людьми у відносинах. Буквально немає нічого, що б пов’язувало двох людей разом у фізичному плані, це просто загальне рішення. Хороший чоловік ніколи не обманюватиме у стосунках, бо зрада означає відмову від свого слова чи порушення обіцянки, яку він дав тому, кого любить.

8. Гарний чоловік ніколи не виявить до вас неповаги

Легко, просто, елементарно — але часто не береться до уваги. Хороший чоловік виявлятиме повагу до всіх, хто його оточує. Він не буде поблажливим або принижуватиме будь-кого, незалежно від рівня інтелекту або професійного становища.

9. Гарний чоловік ніколи не уникатиме важливих розмов

Не важливо, йдеться загалом про вміння знаходити спільну мову з усіма членами сім’ї, або це стосується стосунків у парі, добрий чоловік розуміє, що проблема не зникне сама по собі і її необхідно вирішувати. Єдине, чого можна досягти, уникаючи труднощів, – це відстрочити неминуче та потенційно погіршити ситуацію. Є різниця між вибором битв та повним уникненням конфліктів – важливо знати, коли їх проводити, а коли скидати.

10. Гарний чоловік ніколи не ображатиме вас

Існує багато різних видів жорстокого поводження, звісно, як фізичного і, звісно, у відносинах. Хтось може бути емоційно жорстоким по відношенню до дитини або свійської тварини, а також до своєї другої половинки. Як би там не було, у них є одна спільна риса – бажання зламати іншого. Хороша людина визнає, що її впевненість і цінність виходять з неї самої, а не зі спроб поставити інших нижче себе. За будь-яких ознак будь-якого виду насильства негайно йдіть. Краще не стане, а ви заслуговуєте на більше.

Нам треба перестати виправдовуватися перед тими, хто погано з нами поводиться, і почати знижувати нашу терпимість до того, що нас не влаштовує. Будь-яка поважна себе порядна людина буде ставитись до вас з любов’ю і співчуттям, яких ви заслуговуєте.

Нагадаємо, дружина відомого футболіста розповіла про своє бачення ідеальних стосунків, і скільки, на її думку, має заробляти чоловік у сім’ї.