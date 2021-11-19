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Як зрозуміти, що ваш шлюб приречений: весільний фотограф назвала три важливі ознаки

Автор
Тетяна Веремєєва
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Невдалий шлюб видно у день весілля Новина оновлена 19 листопада 2021, 11:49
Невдалий шлюб видно у день весілля

Поведінка молодят у день весілля може багато розповісти про долю молодої сім’ї

Майбутнє розлучення можна передбачити вже у день весілля. Такої думки дотримується весільний фотограф зі США Шайла Херрінгтон.

Дівчина озвучила три вірні ознаки невдалого шлюбу, які дізналася від досвідченішого колеги, у себе в TikTok.

Фото без чоловіка чи без дружини

За словами фотографа, перший "дзвіночок" можна помітити, коли один із новоспеченого подружжя робить більше трьох сімейних фото без другого. Дівчина зазначає, що це зовсім не означає, що не потрібно поодинці фотографуватися з батьками або іншими родичами, але таких знімків не повинно бути більше трьох.

Мінімум розмов про одного із наречених

Ще одна ознака проявляється, коли друзі нареченого чи нареченої намагаються нічого не говорити про одного з членів нової родини. Фотограф вважає, що таким чином рідні та близькі уникають незручних розмов, оскільки не підтримують вибір одного з подружжя.

Розваги з друзями

Негативним показником є те, що під час весільної вечірки партнери проводять більше часу порізно, ніж разом, відпочиваючи зі своїми родичами чи друзями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чого не робитимуть у стосунках гарні чоловіки.

Теги:
#Шлюб #Відносини #Весілля #Психологія #Фотограф
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