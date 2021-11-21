Прогноз Таро на неделю: одним карты обещают взаимную любовь, другим - неприятные новости

На этой неделе многим придется несладко

Четвертая неделя ноября целиком выпадает на коридор затмений, в связи с чем карты Таро тоже дают не самый простой прогноз.

"Телеграф" составил расклад, чего ждать на неделе с 22 по 28 ноября.

Чтобы узнать это, глубоко вздохните, посмотрите на карты рубашкой вверх и выберите одну из них, — не задумывайтесь, выберите первую, на которую укажет Ваша интуиция.

Эти карты предскажут события следующей недели

Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:

Те же карты лицевой стороной

Теперь объясняем, что значит каждая из трех карт.

Двойка кубков (Владыка любви)

На карте изображены парень и девушка с двумя кубками, которые протягивают их друг другу и будто бы предлагают выпить, а над чашами этими возносится вверх магический кадуцей Гермеса в виде львиной головы.

Мы видим тут равновесие — готовность отдать и принять, уравновешивание любви дружбой и интеллектуальной общностью.

Это может предвещать важный разговор или договор между друзьями, партнерами, любовниками или даже членами семьи, взаимность в дружеских или любовных порывах, магнетическое взаимное притяжение между людьми.

Перевернутый паж мечей

На карте показан молодой юноша, шагающий по неровной ухабистой земле с высоко поднятым мечом. Он настороженно посматривает по сторонам, словно в любой момент ожидая атаки, а вокруг него клубятся тучи.

В своем обычном значении карта указывает на человека с острым умом, лидера, который много времени отдает работе, и чей разум нуждается в постоянном действии и новом опыте.

В перевернутом положении смысл карты меняется в негатив и призывает к осторожности. Карта указывает на человека со слишком острым умом, язвительного циника, непредсказуемого, хитрого и коварного. Это может значить, что какой-то человек из окружения или ситуация покажет себя со своей истинной стороны на этой неделе, или будут какие-то другие неприятные и неожиданные известия.

Семерка жезлов (Владыка доблести)

На карте мы видим юношу с жезлом, который отважно выступает против шести других, возникающих откуда-то снизу. Хотя, казалось бы, расклад шестеро против одного неравен, но парень полон решимости и занимает выгодную позицию сверху.

Карта предвещает конфронтацию, возникновение каких-то бед, конфликтов или проблем, против который Вы выступите с неистовой решимостью, которая даст Вам высокие шансы на успех и победу.

Также смотрите на "Телеграфе", каким знакам Зодиака в 2022 году Черный Тигр обещает невиданное богатство.