Прогноз Таро на тиждень: одним карти обіцяють взаємне кохання, іншим — неприємні новини

Цього тижня багатьом доведеться несолодко

Четвертий тиждень листопада цілком випадає на коридор затемнень, у зв’язку з чим карти Таро теж дають не найпростіший прогноз.

"Телеграф" склав розклад, на що чекати на тижні з 22 по 28 листопада.

Щоб дізнатися про це, глибоко зітхніть, подивіться на карти сорочкою вгору і виберіть одну з них. Не замислюйтесь, виберіть першу, на яку вкаже Ваша інтуїція.

Ці карти передбачать події наступного тижня

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали:

Ті ж карти лицьовою стороною

Тепер пояснюємо, що означає кожна із трьох карт.

Двійка кубків (Владика кохання)

На карті зображені хлопець і дівчина з двома кубками, які простягають їх один одному і нібито пропонують випити, а над цими чашами підноситься вгору магічний кадуцей Гермеса у вигляді левової голови.

Ми бачимо тут рівновагу — готовність віддати і прийняти, врівноваження кохання до дружби та інтелектуальної спільності.

Це може передбачати важливу розмову чи договір між друзями, партнерами, коханцями або навіть членами сім’ї, взаємність у дружніх чи любовних поривах, магнетичне взаємне тяжіння між людьми.

Перевернутий паж мечів

На карті показаний молодий юнак, що крокує нерівною вибоїстою землею з високо піднятим мечем. Він насторожено поглядає на всі боки, немов у будь-який момент чекаючи атаки, а навколо нього клубяться хмари.

У своєму звичайному значенні карта вказує на людину з гострим розумом, лідера, який багато часу віддає роботі, і чий розум потребує постійної дії та нового досвіду.

У перевернутому положенні сенс карти змінюється на негатив і закликає до обережності. Карта вказує на людину з надто гострим розумом, уїдливого циніка, непередбачуваного, хитрого та підступного. Це може означати, що якась людина з оточення чи ситуація покаже себе зі свого істинного боку цього тижня, чи будуть якісь інші неприємні та несподівані звістки.

Сімка жезлів (Владика доблесті)

На карті ми бачимо юнака з жезлом, який сміливо виступає проти шести інших жезлів, що виникають звідкись знизу. Хоча, здавалося б, розклад шістьох проти одного нерівний, але хлопець сповнений рішучості і займає вигідну позицію зверху.

Карта віщує конфронтацію, виникнення якихось бід, конфліктів чи проблем, проти яких Ви виступите з шаленою рішучістю, яка дасть Вам високі шанси на успіх та перемогу.

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