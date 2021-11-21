Сеть покорил челлендж "Гавкни на свою собаку": реакция питомцев непредсказуема (видео)

Некоторые собаки действительно в растерянности из-за происходящего

Наиболее любимое занятие пользователей соцсети TikTok — выдумывание и проведение различных флешмобов. Как, к примеру #BarkAtYourDogChallenge (#ГавкниНаСвоюСобаку), который подразумевает участие домашних любимцев в съемке видео.

"Телеграф" собрал небольшую подборку роликов с наиболее уморительными реакциями песиков.

Вы когда-нибудь видели у собаки настолько огромные глазищи? В них так и читается: "Хозяйка, почему ты раньше не сказала, что говоришь по-собачьи?"

Порой собаки реагируют на лай хозяина так, будто он сказал им что-то очень обидное. Вполне вероятно, что записанный для звука флешмоба "гав" действительно является оскорблением. Но ведь мы-то собачий язык, к сожалению, не понимаем…

Интересно, что некоторых песиков совершенно не удивляет возможность услышать от людей лай. Наверняка они только и ждут, когда же мы перестанем прикидываться и начнем с ними общаться на их языке!

Впрочем, далеко не все. Некоторые, услышав строгий "гав" от любимого хозяина, предпочитают побыстрее уйти из "поля боя".

А вот герои следующего ролика явно настоящие бро! Иначе расценить "похлопывание" лапой по плечу просто невозможно.

Кое-кто из хвостатых, кстати, очень радуется, услышав от человека "собачью" речь!

Подобная эмоциональность собак не должна удивлять людей. "Телеграф" уже показывал, что на многие события хвостатые любимцы реагируют едва ли не точно так же, как и мы.