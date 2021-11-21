Мережа підкорив челендж "Гавкни на свого собаку": реакція вихованців непередбачувана (відео)

Деякі собаки дійсно розгублені через те, що відбувається

Найбільш улюблене заняття користувачів соцмережі TikTok — вигадування та проведення різних флешмобів. Як, наприклад #BarkAtYourDogChallenge (#ГавкниНаСвоюСобаку), у якому мають брати участь домашні улюбленці.

"Телеграф" зібрав невелику добірку роликів із найбільш привабливими реакціями песиків.

Ви коли-небудь бачили у собаки настільки величезні очі? У них так і читається: "Господине, чому ти раніше не сказала, що говориш по-собачому?"

Деколи собаки реагують на гавкіт господаря так, ніби він сказав їм щось дуже образливе. Цілком ймовірно, що записаний для звуку флешмобу "гав" справді є образою. Але ж ми собачої мови, на жаль, не розуміємо…

Цікаво, що деяких собачок зовсім не дивує можливість почути від людей гавкіт. Напевно вони тільки й чекають, коли ми припинимо прикидатися і почнемо з ними спілкуватися їхньою мовою!

Втім далеко не всі. Деякі, почувши строгий "гав" від улюбленого господаря, вважають найкращим варіантом втечу з "поля бою".

А ось герої наступного ролика явно справжні бро! Інакше розцінити "поплескування" лапою по плечу просто неможливо.

Дехто з хвостатих, до речі, дуже радіє, почувши від людини "собачу" мову!

Подібна емоційність собак не повинна дивувати людей. "Телеграф" вже показував, що на багато подій хвостаті улюбленці реагують чи не так само, як і ми.