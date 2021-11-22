Известный комедийный актер умер в 28 лет

Американский актер получил популярность всего шесть лет назад благодаря фильму "Скауты против зомби"

Скончался 28-летний американский актер Джои Морган.

The Hollywood Reporter со ссылкой на официального представителя сообщает, что актер умер в воскресенье, 21 ноября.

По данным издания, пока ничего не известно о причинах смерти Джои Моргана. Единственное, представитель актера заявил, что это событие стало огромной неожиданностью для семьи и близких артиста.

На смерть актера отреагировал режиссер Кристофер Лэндон, который написал у себя в Twitter, что для него было честью знать Джои Моргана.

Партнерша актера по фильму "Взрослые игры" Зои Дойч опубликовала у себя в Instagram совместное фото с Джои Морганом и написала, что он был особенным человеком.

Джои Морган дебютировал на широком экране в 2015 году в комедийном хорроре "Скауты против зомби". Позже он снялся в таких фильмах: "Крестные отцы", "Медики Чикаго", "Энджи Трайбека", "Взрослые игры", "Сьерра Берджесс — неудачница". Кроме того, его можно увидеть в главной роли в шоу "Зубастики: Новый загул".

Напомним, умер известный по сериалу "Воронины" российский актер Михаил Зубков. Супруга сообщила об этом спустя 10 дней после смерти мужа. Она рассказала, что Зубков болел коронавирусом и последние 13 дней жизни провел в реанимации.