Відомий комедійний актор помер у 28 років

Американський актор отримав популярність лише шість років тому завдяки фільму "Скаути проти зомбі"

Помер 28-річний американський актор Джої Морган.

The Hollywood Reporter з посиланням на офіційного представника артиста повідомляє, що актор помер у неділю, 21 листопада.

За даними видання, поки що нічого не відомо про причини смерті Джої Моргана. Єдине, представник актора заявив, що ця подія стала величезною несподіванкою для сім’ї та близьких артиста.

На смерть актора відреагував режисер Крістофер Лендон, який написав у себе в Twitter, що для нього було честю знати Джої Моргана.

Партнерка актора фільму "Дорослі ігри" Зої Дойч опублікувала у себе в Instagram спільне фото з Джої Морганом і написала, що він був особливою людиною.

Джої Морган дебютував на широкому екрані у 2015 році в комедійному хорорі "Скаути проти зомбі". Пізніше він знявся у таких фільмах: "Хрещені батьки", "Медики Чикаго", "Енджі Трайбека", "Дорослі ігри", "Сьєрра Берджесс — невдаха". Крім того, його можна побачити у головній ролі у шоу "Зубастики: Новий загул".

Нагадаємо, помер відомий за серіалом "Вороніни" російський актор Михайло Зубков. Дружина повідомила про це через 10 днів після смерті чоловіка. Вона розповіла, що Зубков хворів на коронавірус і останні 13 днів життя провів у реанімації.