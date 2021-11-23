Укр

Киану Ривз стал звездой обложки перед премьерой четвертой "Матрицы": фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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57-летний голливудский актер украсил обложку журнала Esquire Новость обновлена 23 ноября 2021, 16:27
57-летний голливудский актер украсил обложку журнала Esquire

За 35 лет Ривз снялся в 68 фильмах

Канадский актер Киану Ривз в преддверии выхода новой части культового фильма "Матрица" принял участие в фотосессии для известного американского глянца Esquire. 57-летняя знаменитость украсила обложку зимнего выпуска, а также поговорила с журналистами.

Актеру пришлось идти на интервью с мокрыми волосами после душа, так как, по его признанию, из-за съемок еще в одном фильме ("Джон Уик 4") он уже полгода вынужден жить в "режиме вампира" — ложиться спать в 7 утра, тогда как его рабочий день начинается ночью.

Кроме этого голливудская звезда поделилась, чем он занимается в редкий выходной. По словам Ривза, он отдыхает в кинотеатре, просматривая 2-3 фильма подряд.

Напомним, что премьера фильма "Матрица: Воскрешение" с Киану Ривзом (Нео) и Кэрри Энн-Мосс (Тринити) состоится в Украине 22 декабря. Съемки четвертой части "Джона Уика" с актером стартовали летом этого года. Создатели боевика планируют выпустить картину на широкие экраны 26 мая следующего года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стриминговый сервис Netflix объявил дату начала съемок 4 сезона подросткового сериала "Половое воспитание", в которым главную роль играет актер Эйса Баттерфилд, известный по ролям в фильмах "Мальчик в полосатой пижаме", "Игра Эндера", "Дом странных детей Мисс Перегрин".

Теги:
#Киану Ривз #Esquire #Обложки
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