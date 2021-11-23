Умер дирижер Национальной оперы Украины

Аллин Власенко был на сцене более 60 лет

Во вторник, 23 ноября, на 83-м году жизни скончался народный артист Украины, дирижер Национальной оперы Аллин Власенко.

Об этом сообщили на странице Национальной оперы Украины в Facebook.

О причинах смерти народного артиста пока ничего не известно. Ранее посетители оперы сообщали в соцсетях, что в июле 2021 года Аллину Власенко стало плохо прямо во время выступления.

Биография Аллина Власенко

У артиста была очень насыщенная творческая жизнь.

Он стал первым артистом, который будучи аспирантом, сдавал экзамен в зале столичной филармонии с Государственным оркестром, а в 27 лет получил должность дирижера главного симфонического оркестра Украины.

Аллин Власенко освоил искусство игры на кларнете в Харьковской консерватории и будучи студентом стал руководить группой кларнетистов в оркестре оперного театра.

Артист был дирижером театра в течение последних 50 лет. На его счету – более 50 оперных и балетных спектаклей, многие из которых он возглавил как постановщик

Он стал учителем для многих дирижеров, среди которых Владимир Сиренко, Сергей Власов, Виктория Жадько, Наталья Пономарчук, Игорь Андриевский, Сергей Голубничий и др.

В 2018 году Национальная опера Украины поздравляла Аллина Власенко с 60-й годовщиной творческого пути.

Напомним, 22 ноября стало известно о смерти известного 28-летнего комедийного актера.