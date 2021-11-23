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Помер диригент Національної опери України

Автор
Тетяна Веремєєва
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Аллін Власенко був наставником для багатьох відомих диригентів Новина оновлена 23 листопада 2021, 16:27
Аллін Власенко був наставником для багатьох відомих диригентів

Аллін Власенко був на сцені понад 60 років

У вівторок, 23 листопада, на 83 році життя помер народний артист України, диригент Національної опери Аллін Власенко.

Про це повідомили на сторінці Національної опери України у Facebook.

Про причини смерті народного артиста поки що нічого не відомо. Раніше відвідувачі опери повідомляли у соцмережах, що у липні 2021 року Алліну Власенко стало погано прямо під час виступу.

Біографія Алліна Власенко

У артиста було дуже насичене творче життя.

Він став першим артистом, який, будучи аспірантом, складав іспит у залі столичної філармонії з Державним оркестром, а у 27 років отримав посаду диригента головного симфонічного оркестру України.

Аллін Власенко освоїв мистецтво гри на кларнеті в Харківській консерваторії і студентом став керувати групою кларнетистів в оркестрі оперного театру.

Артист був диригентом театру впродовж останніх 50 років. На його рахунку – понад 50 оперних та балетних вистав, багато з яких він очолив як постановник

Він став учителем для багатьох диригентів, серед яких Володимир Сіренко, Сергій Власов, Вікторія Жадько, Наталія Пономарчук, Ігор Андрієвський, Сергій Голубничий та ін.

У 2018 році Національна опера України вітала Алліна Власенко з 60-ми роковинами творчого шляху.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо про смерть відомого 28-річного комедійного актора.

Теги:
#Помер #Диригент #Народний артист України #Аллін Власенко
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