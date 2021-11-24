Какая разница между дезодорантом и антиперспирантом: названы главные ошибки в использовании

Главным образом все зависит от интенсивности потоотделения

Понимание, в чем разница между дезодорантом и антиперспирантом, поможет разобраться, что подходит для ежедневного пользование, а чем лучше воспользоваться во время занятий спортом.

Об этом пишет marie claire.

Главная разница между дезодорантом и антиперспирантом состоит в том, что первый должен устранять неприятные запахи, тогда как второй – должен решать проблему потоотделения. Понимание этой разницы должно стать главным критерием при выборе средства, которое подойдет именно вам.

Так, если у вас не очень интенсивное потоотделение, которое не составляет дискомфорта, то дезодорант станет лучшим выбором для вас. А при сильном потоотделении лучше применять максимальную защиту и отдать предпочтение антиперспиранту.

Как действует дезодорант

Пот, который выделяется на поверхность кожи, практически не имеет запаха – он появляется в результате жизнедеятельности бактерий спустя короткое время после появления пота. Дезодорант избавит от неприятного запаха, подавляя ту самую жизнедеятельность благодаря антибактериальным ингредиентам.

Как действует антиперспирант

Единственным антиперспирирующим компонентом в средствах гигиены являются соли алюминия. Они своеобразно сужают поры, но полностью не закрывают их. Таким образом, соли алюминия частично блокируют потоотделение. В то же время этот компонент остается исключительно на поверхности кожи и легко смываются водой.

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