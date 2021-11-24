Яка різниця між дезодорантом та антиперспірантом: названі головні помилки у використанні
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В основному все залежить від інтенсивності потовиділення
Розуміння, у чому різниця між дезодорантом та антиперспірантом, допоможе розібратися, що підходить для щоденного користування, а чим краще скористатися під час занять спортом.
Про це пише marie claire.
Головна різниця між дезодорантом і антиперспірантом полягає в тому, що перший повинен усувати неприємні запахи, тоді як другий повинен вирішувати проблему потовиділення. Розуміння цієї різниці має стати головним критерієм при виборі засобу, що підійде саме вам.
Так, якщо у вас не дуже інтенсивне потовиділення, яке не становить дискомфорту, дезодорант стане найкращим вибором для вас. А при сильному потовиділенні краще застосовувати максимальний захист і віддати перевагу антиперспіранту.
Як діє дезодорант
Пот, який виділяється на поверхню шкіри, практично не має запаху – він з’являється внаслідок життєдіяльності бактерій через короткий час після появи поту. Дезодорант позбавить неприємного запаху, пригнічуючи ту саму життєдіяльність завдяки антибактеріальним інгредієнтам.
Як діє антиперспірант
Єдиним антиперспіруючим компонентом у засобах гігієни є алюмінієві солі. Вони своєрідно звужують пори, але не закривають їх. Таким чином, солі алюмінію частково блокують потовиділення. У той же час цей компонент залишається виключно на поверхні шкіри та легко змиваються водою.
Раніше "Телеграф" розповідав, які помилки ми робимо найчастіше при виборі спідньої білизни.
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