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Яка різниця між дезодорантом та антиперспірантом: названі головні помилки у використанні

Автор
Тетяна Веремєєва
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Який засіб захисту від поту вибрати
Який засіб захисту від поту вибрати

В основному все залежить від інтенсивності потовиділення

Розуміння, у чому різниця між дезодорантом та антиперспірантом, допоможе розібратися, що підходить для щоденного користування, а чим краще скористатися під час занять спортом.

Про це пише marie claire.

Головна різниця між дезодорантом і антиперспірантом полягає в тому, що перший повинен усувати неприємні запахи, тоді як другий повинен вирішувати проблему потовиділення. Розуміння цієї різниці має стати головним критерієм при виборі засобу, що підійде саме вам.

Так, якщо у вас не дуже інтенсивне потовиділення, яке не становить дискомфорту, дезодорант стане найкращим вибором для вас. А при сильному потовиділенні краще застосовувати максимальний захист і віддати перевагу антиперспіранту.

Як діє дезодорант

Пот, який виділяється на поверхню шкіри, практично не має запаху – він з’являється внаслідок життєдіяльності бактерій через короткий час після появи поту. Дезодорант позбавить неприємного запаху, пригнічуючи ту саму життєдіяльність завдяки антибактеріальним інгредієнтам.

Як діє антиперспірант

Єдиним антиперспіруючим компонентом у засобах гігієни є алюмінієві солі. Вони своєрідно звужують пори, але не закривають їх. Таким чином, солі алюмінію частково блокують потовиділення. У той же час цей компонент залишається виключно на поверхні шкіри та легко змиваються водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які помилки ми робимо найчастіше при виборі спідньої білизни.

Теги:
#Гігієна #Дезодорант #Пот #Антиперспірант
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