7 найпоширеніших помилок, що здійснюються при виборі трусів

Труси є невід’ємною частиною нашого гардеробу і дуже важливо підібрати такі, які не просто будуть добре на вас виглядати, але і не сковуватимуть ваші рухи

Незалежно від того, який на вас одяг, неправильно підібрана білизна може зіпсувати ваш зовнішній вигляд, а також подарує відчуття дискомфорту. У той же час, навіть якщо у вас не ідеальна фігура, правильно підібрана білизна може вдало приховати недоліки та підкреслити переваги. Важливо не тільки дотримуватися важливих правил носіння трусів, але і вміти правильно їх підбирати.

Про те, які помилки ми найчастіше припускаємося при покупці трусів і як їх уникнути, пише The Sun.

1. Купуєте труси на розмір менше

Існує думка, що купівля білизни на розмір менше змусить її сильніше тягти все, ніж ви незадоволені, підтягувати фігуру і створювати більш стрункий силует.

Експерт з нижньої білизни Сьюзі Дженкінсон розповіла The Sun, що насправді білизна тільки перетягуватиме тіло, утворюючи зайві опуклості, при цьому, ви некомфортно почуватиметеся.

Для того щоб ваша фігура насправді виглядала ефектно, необхідно купувати білизну за розміром. Це стосується як трусів, так і бюстгальтерів.

Читайте також: Категорія Мода Навіщо потрібна кишенька на жіночих трусах: відповідь здивує простотою Виробники дорожчої білизни пришивають шматочок з усіх чотирьох сторін, а деякі заощаджують, і залишають один край не прошитим – кишеньку

2. Не думаєте, під які речі носитимете труси

Коли ви купуєте труси, які плануєте носити під сукню, що облягає, то варто звернути увагу на коригуючу білизну з високою посадкою. Таким чином, ви не створюватимете ліній на середині стегна, які зрадницьки пробиватимуться з-під одягу.

3. Носите занадто багато білизни відразу

Іноді жінки в гонитві за створенням спокусливого образу намагаються вдягнути на себе все, що, на їхню думку, дозволить спокусити чоловіка. Наприклад, збираючись на вечірку, під сукню надягають і гарні мереживні труси, і поясок із підтяжками, які фіксують панчохи. Можливо, в кіно це все виглядає ефектно, але в житті така кількість білизни зрадливо проглядатиметься з-під одягу. Тим більше, якщо ви одягнете легку гарну сукню з тонкої тканини. У подібних ситуаціях варто віддати перевагу класичній білизні, яка вам за розміром.

4. Не думаєте, коли носитимете труси

Незабаром розпочнуться новорічні корпоративи, і кожна жінка під час відпочинку з колегами хоче, щоб усі захоплювалися її фігурою. У гонитві за красою ви можете забути про комфорт і замість того, щоб воювати всіх своєю красою під час святкової вечірки, сидітимете в куточку, тому що красиві, але незручні труси вам натирають і сковують рухи.

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5. Не звертаєте увагу на особливості своєї фігури

У світі немає двох однакових жінок – кожна унікальна, зі своїми особливостями фізіології. Тому, купуючи труси, орієнтуйтеся не на те, що модно зараз чи красиво виглядає на моделі в глянцевому журналі, а на те, наскільки білизна добре на вас сидить, підкреслює ваші переваги і приховує недоліки.

6. Вибираєте труси неправильного кольору

Одним із головних правил для трусів є те, що їх не повинно бути видно з-під одягу. Це стосується не тільки їх форми та розміру, а й кольору. Універсальною вважається білизна бежевого кольору, яка не буде зрадливо просвічуватися ні під білими тонкими штанами, ні під одягом іншого кольору.

7. Одягаєте нову білизну на важливу зустріч

Немає нічого гіршого, коли ви одягаєте нову річ і вам у ній не комфортно. Це стосується і спідньої білизни. Якщо ви вперше одягли труси, коли йдете на важливу зустріч і вам у них не комфортно, то це може стати причиною того, що ви не зможете бути впевненим у собі. Тому варто заздалегідь приміряти не тільки одяг, а й нижню білизну.

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно обирати бюстгальтер