Навіщо потрібна кишенька на жіночих трусах: відповідь здивує простотою

Виробники дорожчої білизни пришивають шматочок з усіх чотирьох сторін, а деякі заощаджують, і залишають один край не прошитим – кишеньку

Нижня білизна так давно стала невід’ємною частиною нашого гардеробу, що ми вже й не замислюємося про те, чому вона виглядає саме так, а не інакше. Наприклад, як часто ви задавалися питанням, навіщо потрібна кишенька на жіночих трусах?

Розібратися, що за кишеньку знаходиться в промежині спідньої білизни, вирішив lifehacker.

Можливо, хтось вирішить, що це місце для зберігання якихось цінностей, але кишенька на трусах вигадана зовсім з іншою метою. Насправді цей шматочок тканини називається ластовиця і єдиною її метою є захист геніталій.

Ластовиця — це невеликий шматок тканини, найчастіше вологовідвідної та дихаючої, такий як бавовна, яка вшивається в синтетичну спідню білизну або колготки, щоб жіночі статеві органи знаходилися в сухості. Завдяки додатковому доступу повітря значно знижується ризик підхопити грибкову інфекцію або запалення. Розвиток технологій призвело до того, що в сучасну білизну вшивають ледь помітну бавовняну ластовиця, що робить труси комфортнішими.

Як з’явилася кишенька на трусах

Спочатку виробники білизни мало дбали про здоров’я та безпеку. У період середньовіччя у кишеньці зберігали ароматичні олії та запашні трави. Таким чином у ті часи намагалися надати інтимній зоні приємного привабливого аромату.

Особливою популярністю подібна білизна мала у придворних дам, які іноді йшли з головою в любовні пригоди. Вони одягали таку білизну напередодні довгоочікуваної зустрічі, щоб бороти наповал бажаного чоловіка.

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