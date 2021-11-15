Зачем нужен кармашек на женских трусах: ответ удивит простотой

Производители более дорогого белья пришивают кусочек со всех четырех сторон, а некоторые экономят, и оставляют один край не прошитым – кармашек

Нижнее белье так давно стало неотъемлемой частью нашего гардероба, что мы уже и не задумываемся о том, почему оно выглядит именно так, а не иначе. Например, как часто вы задавались вопросом, зачем нужен кармашек на женских трусах?

Разобраться, что за кармашек находится в промежности нижнего белья, решил lifehacker.

Возможно, кто-то решит, что это место для хранения каких-то ценностей, но кармашек на трусах придуман совершенно с другой целью. На самом деле, этот кусочек ткани называется ластовица и единственной ее целью является защита гениталий.

Ластовица – это небольшой кусок ткани, чаще всего влагоотводящей и дышащей, такой как хлопок, который вшивается в синтетическое нижнее белье или колготки, чтобы женские половые органы находились в сухости. Благодаря дополнительному доступу воздуха, значительно снижается риск подхватить грибковую инфекцию либо воспаление. Развитие технологий привело к тому, что в современное белье вшивают едва заметную хлопчатобумажную ластовицу, что делает трусы более комфортными.

Как появился кармашек на трусах

Изначально, производители белья мало заботились о здоровье и безопасности. В период средневековья в кармашке хранили ароматические масла и душистые травы. Таким образом в те времена пытались придать интимной зоне приятный привлекательный аромат.

Особенной популярностью подобное белье пользовалось у придворных дам, которые иногда уходили с головой в любовные приключения. Они надевали такое белье накануне долгожданной встречи, чтобы сражать наповал желанного мужчину.

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