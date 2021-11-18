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Як вибрати ідеальний бюстгальтер: основні правила

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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Якісний бюстгальтер не повинен сковувати вас Новина оновлена 18 листопада 2021, 11:42
Якісний бюстгальтер не повинен сковувати вас

Від того, наскільки вдалим буде вибір ліфчика, залежить ваше здоров’я

Багатьом знайомий вислів, що хороша спідня білизна, як вища освіта – ніхто не бачить, але самооцінку піднімає. Щоб насправді почуватися комфортно та впевнено, необхідно правильно підібрати білизну, а також правильно її носити.

Основні правила підбору бюстгальтера зібрав Cosmopolitan.

Вивчіть груди

Щоб правильно підібрати бюстгальтер, в першу чергу необхідно оцінити свої груди. Це важливо не тільки для того, щоб правильно визначити розмір білизни, але і для того, щоб зрозуміти, яка форма ліфчика сидітиме на вас найкраще. Якщо ви не правильно підберете ліфчик, то він може нашкодити вашому здоров’ю – груди не отримають достатньої підтримки і викликатимуть біль у шиї, спині та плечах.

Функція бюстгальтера

Універсальних ліфчиків не існує, тому важливо визначити, чи це буде білизна на кожен день, для відкритої сукні або занять спортом. Якщо вам потрібно на якомусь заході виглядати красиво, то білизна має бути підібрана відповідно до вбрання, а якщо це повсякденний ліфчик, то важливо, щоб він був насамперед комфортним.

Чашечки повинні добре прилягати до грудей

Головним показником того, що бюстгальтер вам підходить, є те, як чашечки прилягають до грудей. Важливо, щоб під час примірювання вони залишалися гладкими. У випадку, коли чашки відстовбурчуються або виглядають м’ятими, то ймовірно, ви помилилися з розміром і взяли великий. А от якщо груди сильно перетискаються, варто взяти розмір більше.

Бюстгальтер повинен щільно прилягати до спини

Ще одним показником того, наскільки правильно ви підібрали розмір ліфчика, є те, наскільки щільно він прилягає до спини. Задня частина бюстгальтера повинна триматися паралельно до підлоги. Якщо ви відчуваєте, що "спинка" піднялася, то, ймовірно, білизна велика на вас і варто взяти менший розмір.

Як повинні сидіти бретелі

Якщо ви правильно підібрали розмір ліфчика, то бретелі не будуть сповзати з плечей або впиватися в тіло — якщо щось із цього відбуватиметься, то ваші груди не отримають необхідної підтримки.

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Теги:
#Здоров'я #Мода #Одяг #Бюстгальтер #Білизна
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