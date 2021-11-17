10 головних помилок при носінні нижньої білизни, які ви напевно робите

У правильно підібраній спідній білизні ви не тільки себе комфортно почуватимете, але й чудово виглядатимете

Багато хто рідко замислюється над якістю своєї повсякденної спідньої білизни і при покупці керуються лише тим, наскільки вона буде красивою та зручною. Але важливо пам’ятати не тільки про зовнішній вигляд, але і про його якість, адже від цього залежить ваше здоров’я.

Про це пише The List.

Видання зібрало кілька типових помилок, яких слід уникати під час вибору нижньої білизни.

Відмовлятися від бавовни

Багато жінок вважають звичайні бавовняні труси не найпривабливішими і часто віддають перевагу шовковим і синтетичним тканинам. Але такі тканини не пропускають повітря, що збільшує ризик потрапляння та утримання вологи, яка може спричинити дріжджову або бактеріальну інфекцію. Медики рекомендують обмежити носіння шовкових трусиків особливими випадками – коли вам не доведеться довго перебувати в них.

Носити стрінги

Стрінги можуть бути ідеальним рішенням, коли ви носите одяг, з-під якого виділяється спідня білизна і вам треба його приховати. Але завжди варто пам’ятати, що такі труси можуть нести вам дуже великі ризики.

Носіння такої білизни ризиковане тим, що тонка ниточка може безконтрольно зрушуватися і занести в піхву або уретру бактерії з товстої кишки. Крім того, подразнення від тонкого матеріалу також може призвести до появи шкірних плям на вульві та прямій кишці.

Носити білизну не за розміром

Навряд чи комусь подобається носити спідню білизну, яка провисає – це незручно і непривабливо. Але носити надто тісну нижню білизну – така ж велика помилка, а може, й гірше. Носіння занадто тісного одягу в будь-якій області тіла може призвести до натирання та роздратування, і піхва не є винятком. Носіння нижньої білизни, яка не залишає місця для невеликої кількості повітря, також може призвести до затримки вологи та дріжджової інфекції.

Вибирати не ті труси для тренування

Напевно, ви ретельно підбираєте собі не тільки повсякденний образ, але й морочитеся над тим, як виглядатимете під час тренування. При цьому ви навряд чи приділяєте багато часу вибору нижньої білизни для тренування. Акушер-гінеколог Джастін Шелтон зазначив у коментарі для The List, що носіння неправильної спідньої білизни під час тренування може не лише створити відчуття дискомфорту, а й викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, наприклад, призвести до інфекції. Лікар зазначає, що для спортзалу краще вибрати труси з бавовни.

Не міняти спідню білизну після тренування

Якщо ви вирішите не змінювати білизну після тренування, то це може стати причиною не тільки неприємного запаху від вас, але й викликати появу інфекції, яка супроводжуватиметься сверблячкою та висипом в області статевих органів. Перевдягання в чисту та суху нижню білизну після тренування може позбавити дискомфорту та значно полегшити стан.

Класти спідню білизну в сушарку

Напевно, ви часто без зайвих роздумів закидаєте спідню білизну в пральну машинку і якщо це не найстрашніше, що може бути, то сушити білизну в сушарку категорично не можна. Це пов’язано з тим, що високі температури руйнують тканини і гумка на ваших трусах дуже швидко розтягнеться. Замість цього сушіть свої труси на мотузці для білизни. Оскільки вони відносно невеликі і виготовлені з легких тканин, швидше за все вони висохнуть дуже швидко.

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Прати їх невідповідним миючим засобом

Є ще одна помилка, пов’язана з пранням, стосується миючих засобів, якими ви стираєте спідню білизну. Якщо підібрати неправильне мило чи порошок, може з’явитися контактний дерматит.

Дерматологи рекомендують використовувати іпоалергенні миючі засоби або хоча б такі, що містять мінімум ароматів.

Носити білизну, крій якої вам не підходить

Якщо вам подобається якась білизна, це не означає, що вона вам підходить і добре на вас виглядатиме. Існує п’ять основних форм, і важливо, щоб ви вибрали стиль спідньої білизни, який найкраще підходить вам. Якщо ви цього не зробите, ви можете зрештою отримати спідню білизну, яка стягується або обвисає, що стане причиною дискомфорту і буде негарно виглядати на вас.

Також важливо вибирати білизну залежно від одягу, який ви носите. Важливо, щоб ваші труси були помітні під тканинами, які можуть просвічуватися чи облягають ваше тіло.

Носити нижню білизну з білим одягом

Дуже важливо вибирати колір білизни в залежності від кольору верхнього одягу. І йдеться не про те, щоб не носити чорні труси під білою сукнею. Також буде видно і білу білизну під одягом такого ж кольору. У такому разі краще віддати перевагу трусам тілесного кольору.

Вибирати спідню білизну з рельєфними швами

Милі маленькі деталі, такі як оборки по швах, можуть зробити вашу нижню білизну супер милим, але вони можуть зробити ваш образ неакуратним. Головне правило — вибирати білизну з плоскими швами, які не виділятимуться з-під одягу.

Занадто часто носити коригувальну білизну

Тягари, що стягують, можуть надати вам чудові вигини вашому тілу, але вони можуть принести більше шкоди, ніж користі, якщо ви будете носити їх занадто часто. Коригуюча білизна стискає ваше тіло, що може спричинити цілу низку проблем, таких як кислотний рефлюкс та нетримання сечі. Якщо їх носити занадто часто, вони можуть призвести навіть до зміщення внутрішніх органів.

Носити надто тонку спідню білизну

Занадто тонка спідня білизна може дуже чітко передавати всі вигини вашого тіла, що іноді виглядає вульгарно.

Не купувати нові труси

Ми купуємо нові светри та взуття за найменшого натяку на зміну сезонів, але напевно, багато хто погодиться, що купують нову спідню білизну, коли вона вже буквально розлазиться на нитки. Мало того, що такі труси виглядають не дуже добре, але вони можуть спричинити проблеми. Як тільки білизна розтягнеться, вона вже не комфортно сидітиме на вас і почне натирати шкіру, приносячи жахливий дискомфорт.

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