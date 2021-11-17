10 главных ошибок при ношении нижнего белья, которые вы наверняка совершаете

В правильно подобранном нижнем белье вы не только будете себя комфортно чувствовать, но и будете великолепно выглядеть

Многие редко задумываются над качеством своего повседневного нижнего белья и при покупке руководствуются только тем, насколько оно будет красивым и удобным. Но важно помнить не только о внешнем виде, но и о его качестве, ведь от этого напрямую зависит ваше здоровье. Например, важно обращать внимание на то, из какого материала сделан кармашек на женских трусах.

Об этом пишет The List.

Издание собрало несколько типичных ошибок, которых следует избегать при выборе нижнего белья.

Отказываться от хлопка

Многие дамы считают обычные хлопковые трусы не самыми привлекательными и часто отдают предпочтение шелковым и синтетическим тканям. Но такие ткани не пропускают воздух, что увеличивает риск попадания и удержания влаги, которая может вызвать дрожжевую или бактериальную инфекцию. Медики рекомендуют ограничить ношение шелковых трусиков особыми случаями – когда вам не придется долго в них находиться.

Носить стринги

Стринги могут быть идеальным решением, когда вы носите одежду, из-под которой выделяется нижнее белье и вам надо его скрыть. Но всегда стоит помнить, что такие трусы могут нести для вас очень большие риски.

Ношение такого белья рискованно тем, что тонкая ниточка может бесконтрольно сдвигаться и занести во влагалище или уретру бактерии из толстой кишки. Кроме того, раздражение от тонкого материала также может привести к появлению кожных пятен на вульве и прямой кишке.

Носить белье не по размеру

Вряд ли кому-то нравится носить нижнее белье, которое провисает – это неудобно и неприглядно. Но носить слишком тесное нижнее белье – такая же большая ошибка, а может быть, и хуже. Ношение слишком тесной одежды в любой области тела может привести к натиранию и раздражению, и влагалище не является исключением. Ношение нижнего белья, которое не оставляет места для небольшого количества воздуха, также может привести к задержке влаги и привести к дрожжевой инфекции.

Выбирать не те трусы для тренировки

Наверняка, вы тщательно подбираете себе не только повседневный образ, но и заморачиваетесь над тем, как будете выглядеть во время тренировки. При этом, вы вряд ли уделяете много времени выбору нижнего белья для тренировки. Акушер-гинеколог Джастин Шелтон отметил в комментарии для The List, что ношение неправильного нижнего белья во время тренировки может не только создать ощущение дискомфорта, но и вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например, привести к инфекции. Врач отмечает, что для спортзала лучше выбрать трусы из хлопка.

Не менять нижнее белье после тренировки

Если вы решите не менять белье после тренировки, то это может стать причиной не только неприятного запаха от вас, но и вызвать появление инфекции, которая будет сопровождаться зудом и сыпью в области половых органов. Переодевание в чистое и сухое нижнее белье после тренировки может избавить от дискомфорта и значительно облегчить состояние.

Класть нижнее белье в сушилку

Наверняка, вы часто без лишних раздумий забрасываете нижнее белье в стиральную машинку и если это не самое страшное, что может быть, то сушить белье в сушилку категорически нельзя. Это связано с тем, что высокие температуры разрушают ткани, и резинка на ваших трусах очень быстро растянется. Вместо этого сушите свои трусы на бельевой веревке. Поскольку они относительно не большие и сделаны из легких тканей, скорее всего они высохнут очень быстро.

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Стирать их неподходящим моющим средством

Есть еще одна ошибка, связанная со стиркой, касается моющих средств, которыми вы стираете нижнее белье. Если подобрать неправильное мыло или порошок, то может появиться контактный дерматит.

Дерматологи рекомендуют использовать ипоаллергенные моющие средства или, хотя бы, такие, которые содержат минимум отдушек.

Носить белье, крой которого вам не подходит

Если вам нравится какое-то белье, это не значит, что оно вам подходит и будет хорошо на вас смотреться. Существует пять основных форм , и важно, чтобы вы выбрали стиль нижнего белья, который лучше всего подходит вам. Если вы этого не сделаете, вы можете в конечном итоге получить нижнее белье, которое стягивается или обвисает, что станет причиной дискомфорта и будет некрасиво смотреться на вас.

Также важно выбирать белье в зависимости от одежды, которую вы носите. Важно, чтобы ваши трусы не были заметны под тканями, которые могут просвечиваться или облегают ваше тело.

Носить белое нижнее белье с белой одеждой

Очень важно выбирать цвет белья в зависимости от цвета верхней одежды. И речь идет не о том, чтобы не носить черные трусы под белым платьем. Также будет видно и белое белье под одеждой такого же цвета. В таком случае лучше отдать предпочтение трусам телесного цвета.

Выбирать нижнее белье с рельефными швами

Милые маленькие детали, такие как оборки по швам, могут сделать ваше нижнее белье супер милым, но они могут сделать ваш образ неаккуратным. Главное правило – выбирать белье с плоскими швами, которые не будут выделяться из-под одежды.

Слишком часто носить корректирующее белье

Утягивающие трусы могут придать вам великолепные изгибы вашему телу, но они могут принести больше вреда, чем пользы, если вы будете носить их слишком часто. Корректирующее белье сжимает ваше тело, что может вызвать целый ряд проблем, таких как кислотный рефлюкс и недержание мочи. Если их носить слишком часто, они могут даже привести к смещению внутренних органов.

Носить слишком тонкое нижнее белье

Слишком тонкое нижнее белье может очень отчетливо передавать все изгибы вашего тела, что иногда смотрится вульгарно.

Не покупать новые трусы

Мы покупаем новые свитера и обувь при малейшем намеке на смену сезонов, но наверняка, многие согласятся, что покупают новое нижнее белье, когда оно уже буквально разлазится на нитки. Мало того, что такие трусы выглядят не очень хорошо, но они могут вызвать проблемы. Как только белье растянется, оно уже не будет комфортно сидеть на вас и начнет натирать кожу, принося ужасный дискомфорт.

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