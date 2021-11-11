"Я сейчас постираю и уйду!" Одессит разделся в магазине бытовой техники (видео)

Постирать одежду в магазине молодому человеку не удалось

В Одессе молодой человек обескуражил охранников магазина электроники своим поступком — парень разделся до трусов и проявил намерение постирать одежду прямо в магазине.

Об инциденте сообщил "7 канал" в Telegram.

Судя по опубликованным кадрам, молодой человек разделся в магазине "Цитрус" на улице Греческой. Парень пришел к отделу со стиральными машинами и со словами "Я только постираю и уйду" принялся снимать с себя одежду и обувь, пока не остался в одних только трусах.

Охранников такое положение вещей не устроило и они попросили молодого человека удалиться из магазина, объяснив, что стиральные машины здесь не подключены и постирать вещи парню не удастся.

Что это был за странный поступок со стороны парня — вопрос открытый. В сети допустили, что молодой человек мог снимать видео для блога, либо же просто проиграть желание в карты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что TikTok блогер из Киева Максим Надточий хотел прославиться, отправив себя посылкой "Новой почты" в Одессу. Молодой человек даже снимал видео, как он якобы едет в грузовом автомобиле и публиковал их в соцсети. Позже представители "Новой почты" рассказали нашему изданию, что на самом деле это была шутка, видео сняли у одного из отделений, после чего коробку забрали, даже не занеся внутрь.