"Я зараз випраю і піду!" Одесит роздягся в магазині побутової техніки (відео)

Випрати одяг у магазині молодій людині не вдалося

В Одесі молодик збентежив охоронців магазину електроніки своїм вчинком — хлопець роздягся до трусів і виявив намір випрати одяг прямо в магазині.

Про інцидент повідомив "7 канал" у Telegram.

Судячи з опублікованих кадрів, молодик роздягся в магазині "Цитрус" на вулиці Грецькій. Хлопець прийшов до відділу з пральними машинами і зі словами "Я тільки випраю і піду" почав знімати з себе одяг та взуття, поки не залишився в одних тільки трусах.

Охоронців такий стан речей не влаштував і вони попросили молоду людину піти з магазину, пояснивши, що пральні машини тут не підключені і випрати речі хлопцеві не вдасться.

Що це був за дивний вчинок з боку хлопця – питання відкрите. У мережі припустили, що молода людина могла знімати відео для блогу, або просто програти бажання в карти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що TikTok блогер із Києва Максим Надточій хотів прославитися, відправивши себе посилкою "Нової пошти" до Одеси. Молодий чоловік навіть знімав відео, як він нібито їде у вантажному автомобілі та публікував їх у соцмережі. Пізніше представники "Нової пошти" розповіли, що насправді це був жарт, відео зняли в одному з відділень, після чого коробку забрали, навіть не занісши всередину.