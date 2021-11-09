Зірка ММА похвалилася пишним бюстом (фото)

Спортсменка знову додала жару до своєї стрічки.

Знаменита американська боєць змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант, яка відома завдяки своїм соцмережам, де красуня публікує гарячі фото, опублікувала нову яскраву фотосесію у бікіні.

Новими фото Пейдж поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Ванзант позує біля басейну, демонструючи при цьому пишні форми у крихітному бікіні. За півдня фотографії красуні зібрали врожай зі 138 тисяч лайків та понад тисячі коментарів, у яких фанати захоплювалися фігурою спортсменки.

Пейдж Ванзант показала пишні груди

Пейдж Ванзант засвітила пишні форми

Пейдж Ванзант провела фотосесію біля басейну

27-річна Ванзант призупинила кар’єру в ММА і вирішила спробувати себе у кулачних боях. Виступаючи в промоушені Bare Knuckle FC американка зазнала двох поразок. Усі її сутички були 5-раундовими та завершувалися рішенням суддів. У ММА її рекорд становить 8 перемог та 5 поразок. Востаннє вона виходила в октагон на турнірі UFC 12 липня 2020 року, де зазнала поразки від Аманди Рібас (больовий прийом: важіль ліктя)

Раніше повідомлялося, що Ванзант зізналася у коханні до людей, які "люблять великі булки", супроводивши пост пікантними знімками.