Укр

Звезда ММА похвасталась пышной грудью (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Пейдж Ванзант Новость обновлена 09 ноября 2021, 10:46
Пейдж Ванзант

Спортсменка вновь добавила жару в свою ленту.

Известная американская боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант, которая знаменита благодаря своим соцсетям, где красотка публикует горячие фото, опубликовала новую яркую фотосессию в бикини.

Соответствующими фото Пейдж поделилась на своей страничке в Instagram

На снимках Ванзант позирует у бассейна, демонстрируя при этом пышные формы в крохотном бикини. За полдня фотографии красотки собрали урожай из 138 тысяч лайков и более тысячи комментариев, в которых фанаты восхищались фигурой спортсменки.

Пейдж Ванзант показала пышную грудь
Пейдж Ванзант показала пышную грудь
Пейдж Ванзант засветила пышные формы
Пейдж Ванзант засветила пышные формы
Пейдж Ванзант провела фотосессию у бассейна
Пейдж Ванзант провела фотосессию у бассейна

27-летняя Ванзант приостановила карьеру в ММА и решила попробовать себя в кулачных боях. Выступая в промоушене Bare Knuckle FC американка потерпела два поражения. Все ее схватки были 5-раундовыми и завершались решением судей. В ММА ее рекорд составляет 8 побед и 5 поражений. В последний раз она выходила в октагон на турнире UFC 12 июля 2020 года, где потерпела поражение от Аманды Рибас (болевой прием: рычаг локтя)

Ранее сообщалось, что Ванзант призналась в любви к людям, которые "любят большие булки", сопроводив пост пикантными снимками.

Теги:
#Смешанные единоборства #Пейдж Ванзант
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