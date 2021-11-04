Укр

"Нравятся люди, которые любят большие булки": секс-символ ММА опубликовала серию личных фото

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Пейдж Ванзант не только драться умеет Новость обновлена 04 ноября 2021, 22:45
Пейдж Ванзант не только драться умеет

В этот раз спортсменка удивила всех.

Боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в инстаграме опубликовала серию новых фото.

Спортсменка в этот раз решила порассуждать о философии жизни, в том числе, о врунах.

"Нравятся люди, которые любят большие булки. Они никогда не врут", — подписала публикацию Ванзант. Очевидно, под булками она подразумевала как раз ту часть тела, которая и изображена на снимке.

На данный момент Ванзант, помимо ММА, занимается боями на голых кулаках. В двух поединках, которые она провела в данном промоушене, успела за год потерпеть два поражения.

Кроме того, 27-летняя американка производит собственную линию одежды и косметики, которую продает с помощью инстаграма. На данный момент на Ванзант уже подписано почти три миллиона пользователей соцсети.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей странице в инстаграме опубликовала фото без нижнего белья. А вот жена защитника "Шахтера" Валерия Бондаря Дарья Савина порадовала всех откровенным нарядом накануне игры донецкой команды.

Теги:
#Девушки #Новости ММА #Девушки-бодибилдеры #Пейдж Ванзант
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