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"Подобаються люди, які люблять великі булки": секс-символ ММА опублікувала серію особистих фото

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Пейдж Ванзант не тільки битися вміє Новина оновлена 04 листопада 2021, 22:45
Пейдж Ванзант не тільки битися вміє

На цей раз спортсменка здивувала всіх.

Боєць ММА Пейдж Ванзант на своїй сторінці в інстаграмі опублікував серію нових фото.

Спортсменка цього разу вирішила поміркувати про філософію життя, в тому числі про брехні.

"Подобаються люди, які люблять великі булки. Вони ніколи не брешуть", — підписала публікацію Ванзант. Очевидно, під булками вона мала на увазі саме ту частину тіла, яка зображена на знімку.

На даний момент Ванзант, окрім ММА, займається боями на голих кулаках. У двох поєдинках, які вона провела в цьому промоції, встигла за рік зазнати двох поразок.

Крім того, 27-річна американка виготовляє власну лінію одягу та косметики, яку продає за допомогою інстаграма. На даний момент на Ванзант вже підписано майже три мільйони користувачів соцмережі.

Як повідомляв "Телеграф", українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала фото без спідньої білизни. А ось дружина захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря Дар’я Савіна порадувала всіх відвертим вбранням напередодні гри донецької команди.

Теги:
#Дівчата #Новини ММА #Дівчата-бодібілдери #Пейдж Ванзант
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